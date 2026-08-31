قال الإعلامي محمد علي خير، إن تصريح الفنانة الشابة أميرة أديب بأنها "الوحيدة التي لم تتعاط المخدرات في فصلها المدرسي" كان "صادما".

وأضاف خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس" أن التصريحات التي أدلت بها الفنانة الشابة أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، جاءت في إطار حديثها عن دعم أسرتها لها وكيفية تربيتها لتكوين شخصية مستقلة صاحبة رأي.

وأشار إلى توقفه أمام جملة محددة وردت في حديثها حين قالت: "أنا الوحيدة اللي مشربتش مخدرات في الفصل"، مؤكدا أن تربيتها الجيدة حمتها من الوقوع في براثن الإدمان.

وتساءل عن المدى الحقيقي لانتشار المخدرات بين الطلاب، مفترضا: "إذا قلنا إنها كانت تدرس في مدرسة خاصة، ومتوسط الطلاب في الفصل حوالي 20 أو 22 طالبا وطالبة، عندما تقول أميرة: (أنا الوحيدة اللي مشربتش مخدرات في الفصل)، يعني ذلك أن هناك 20 طالبا وطالبة كانوا يشربون مخدرات! يعني أنت تتحدث في نسبة 98% يتناولون المخدرات!" وفق قوله.

وأكد أن ما ذكرته أميرة أديب يستدعي تدخلا وإيضاحا، متسائلا: "مدى انتشار المخدرات بين أبنائنا الطلبة أخباره إيه؟ هل لدينا استبيان واضح وصريح؟ ما قالته أميرة أديب يحتاج المركز القومي للبحوث الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يقولوا لنا مدى انتشار المخدرات بين أبنائنا".

ولفت في الوقت ذاته أن الأرقام تخضع في بعض الأحيان للتجميل، مختتما: "كان بالنسبة لي تصريحا صادما، أنا لا أضخم، وهذه فتاة بريئة تحكي لك، وأحيانا الأرقام تُزوّق، أنا لا أحب تماما دفن الرأس في الرمال، ولكن نعرف المشكلة، نواجهها و نحلها".

وقالت الفنانة الشابة أميرة أديب، في برنامج " ontheroad"إن والدتها أعطتها الحرية والثقة الكبيرة في صغرها وهو ما حافظت عليه خوفا من حرمانها منه، مضيفة: "أنا الوحيدة في المدرسة في الفصل مكنتش بشرب مخدرات ومكنتش بعمل حاجات غلط وأمي كانت مكبرة عندي الثقة بالنفس، ودا اللى خلانى أفكر في أمي وأحافظ على الثقة بينا".

