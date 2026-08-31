رئيس مركز معلومات تغير المناخ: ظاهرة ملتم أغسطس تسببت في ارتفاع الأمواج لـ 4 أمتار

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن فصل الصيف لا يزال مستمرا ويتبقى أكثر من عشرين يوما على انتهاء الصيف رسميا، تليها فترة فصل الخريف التي تمتد لنحو 88 يوما.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر "دي إم سي" مساء الأحد، أن درجات الحارة في أواخر أغسطس كانت أعلى قليلا من المعدلات الطبيعية، لافتا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يرفع إحساس المواطنين بالحرارة بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات عن الدرجات المعلنة.

ولفت إلى أن تشكل منخفض جوي سطحي تزامن مع ظاهرة موسمية معتادة في نهاية شهر أغسطس تُسمى "ملتم أغسطس" المناخية أدى إلى نشاط كبير في هبات الرياح وصلت سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة، وزيادة في سحب مياه البحر، وارتفاع الأمواج ليتراوح بين 2.5 إلى 4 أمتار بطريقة مخيفة.

وشدد على ضرورة الامتناع التام عن الاقتراب من البحر بمسافة 20 مترا تحت أي ظرف في ظل تلك الارتفاعات، لافتا إلى أن حدة الأمواج كانت في ذروتها السبت ولكنها بدأت تضعف تدريجيا منذ الأحد.

وأشار إلى أن ارتفاع الأمواج سيبدأ في التراجع التدريجي، لافتا إلى أن فترة نهاية أغسطس وبداية سبتمبر تتسم عامة بارتفاع حركة الموج.

وشدد أن ارتفاع الأمواج متر ونصف يشكل خطورة أيضا على المصطافين، لافتا إلى أن "الانكسار المفاجئ في درجات الحرارة" على الساحل الشمالي، يولد سرعات عالية من الرياح، ويؤدي بالتالي إلى هذا الارتفاع الكبير في الأمواج.

وتحولت شواطئ مصرية عدة على رأسها الساحل الشمالي إلى مناطق مغلقة أمام السباحة، بعدما دفعت رياح قوية وارتفاع كبير في الأمواج السلطات إلى رفع الراية الحمراء وتشديد التحذيرات على المصطافين.

وفي الإسكندرية، قررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، رفع الراية الحمراء على جميع شواطئ المحافظة بسبب اضطراب حالة البحر، مشددة على منع نزول رواد الشواطئ إلى مياه البحر حتى إشعار آخر، مع مناشدة المواطنين الالتزام الكامل بالتعليمات وعدم تعريض حياتهم للخطر.