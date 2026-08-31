غلق شاطئ وانلي بالإسكندرية اليوم الاثنين لمخالفة قرار منع نزول البحر

قرر المهندس أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، غلق شاطئ وانلي غلقًا تامًا اليوم الاثنين، لمدة يوم واحد، بعد رصد مخالفات لتعليمات منع نزول المواطنين إلى مياه البحر، وعدم الالتزام بموعد غلق الشاطئ.

ووفقًا لبيان محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، يأتي القرار حفاظًا على أرواح المواطنين، في ظل اضطراب حالة البحر ورفع الرايات الحمراء على الشواطئ، مع توجيه المحافظ بتكثيف المتابعة اللحظية والتأكد من التزام مستأجري الشواطئ بالتعليمات والقرارات المنظمة للتعامل مع حالة البحر.

ورصدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، خلال متابعتها الميدانية، عدم التزام إدارة شاطئ وانلي بالتعليمات الصادرة، والسماح للمواطنين بالنزول إلى مياه البحر، إلى جانب عدم الالتزام بموعد غلق الشاطئ المحدد في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وشدد محافظ الإسكندرية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مستأجر الشاطئ، مؤكدًا أنه في حال تكرار المخالفة سيتم تغليظ العقوبة ومضاعفة الجزاء، لضمان التزام جميع الشواطئ بالتعليمات وعدم السماح بأي تجاوزات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر.