الزراعة: الصادرات الزراعية قفزت بنسبة تتجاوز 300% عن الأعوام الماضية

كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتجاوز 300% مقارنة بالأعوام الماضية، لافتا إلى تصدير المنتجات الزراعية المصرية لنحو 170 دولة حول العالم، والإسهام برقم كبير في الدخل القومي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر "دي إم سي" مساء الأحد، أن مصر تتربع على الصدارة العالمية في تصدير الموالح، وتصدير الفراولة المبردة إلى أوروبا بالكامل طوال فصل الشتاء، فضلا عن تصدير كميات من البطاطس والبطاطا.

وأشار إلى نجاح الحجر الزراعي في فتح أسواق صعبة بمواصفاتها مثل السوقين الياباني والأسترالي، ليرتفع حجم الصادرات إلى نحو 6.8 مليون طن حتى شهر أغسطس.

ولفت إلى أن عوامل هذا النجاح شملت جهود المعامل المركزية، وتكويد وترقيم المزارع لضمان خضوعها للإشراف الدائم، وتوجيهات الإرشاد الزراعي لتحقيق أعلى إنتاجية ومواصفات قياسية، بالتعاون مع وزارتي النقل والصناعة لتطوير الموانئ وسلاسل الإمداد.

وأكد توجه وزارة الزراعة نحو "زيادة القيمة المضافة" للمنتج الزراعي عبر تبني نموذج "القرية المنتجة" في بعض المحافظات؛ للتوسع في تصنيع واستخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية بدلا من تصديرها كمواد خام، بالشراكة مع القطاع الخاص.