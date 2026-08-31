التلفزيون الإيراني: سماع انفجارات في مدينة سيريك جنوبي البلاد

أفاد التلفزيون الإيراني، فجر الاثنين، بسماع انفجارات في مدينة سيريك جنوبي إيران.

وقال التلفزيون الإيراني، إن هذه الانفجارات قد تكون مرتبطة بهجمات إيرانية في مضيق هرمز.

وسبق أن أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء الأحد، مقتل عدد من عناصره ومن المدنيين في قصف أمريكي على جزيرة لارك في مدخل الخليج، وتعهد الرد عليه، وفق ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء.

وقال الحرس في بيان نقلته الوكالة: "العدو الأميركي ـ الصهيوني... وفي خطوة عدوانية، استهدف جزيرة لارك، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من مقاتلينا وأبناء شعبنا".

وأضاف: "إيران سترد على هذا العدوان، وسيترتب عليه إنزال العقاب بالمعتدي".

كما نقلت تسنيم عن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسن محبي قوله: "العدوان الذي ارتكبه العدو في جزيرة لارك سيواجه برد حاسم".

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة الأحد أنها شنت غارات جوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على الجزيرة، في أول هجوم على إيران منذ أواخر شهر يوليو.

وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية الكابتن تيم هوكينز في بيان لوكالة فرانس برس: "قصفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك".

وأضاف: "تم رصد قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز".