الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات محدودة ودقيقة ضد قوات للحرس الثوري تزرع الألغام في مضيق هرمز

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن القوات الأمريكية اتخذت إجراء "محدودًا ودقيقًا" ضد قوات تابعة للحرس الثوري كانت تقوم بزرع الألغام وتشكل "تهديدًا وشيكًا" في مضيق هرمز.

وأضافت عبر حسابها على موقع "إكس"، أن مزاعم الحرس الثوري الإيراني بأن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية لمنعه من زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز تُعد "عملا عدوانيا" هي عارية تماما من الصحة.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تدمير بنى تحتية ومواقع تمركز مقاتلات العدو في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن.

وقال في بيان، إن الهجوم على القاعدتين الأمريكيتين في الأردن جاء ردا على العدوان الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك، مشيرا إلى استخدم المسيرات والصواريخ الباليستية في الهجوم.

وشدد أن العدوان لن يكون حلا لعجز العدو عن إضعاف سيطرته على مضيق هرمز، مؤكدا أن "كل إطلاق نار ضدنا سيقابل بردود أشد تدميرا".

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر أمريكي، أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية بهدف منع نشر ألغام بحرية في مضيق هرمز.

وأشار "أكسيوس" إلى أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة تضم قوات أمريكية متمركزة في الأردن، ردًا على استهداف جزيرة "لارك".

وفي السياق ذاته، أكدت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مصدر أمريكي أن إيران هاجمت القوات الأمريكية المتمركزة في الأردن.

وشدد أنه "لا يوجد تأثير واضح للهجوم الإيراني حتى الآن"، مؤكدا اعتراض جميع الصواريخ المطلقة تقريبًا في هذه المرحلة.

وأفاد التلفزيون الإيراني، في نبأ عاجل، بإطلاق صواريخ من مناطق مختلفة من البلاد باتجاه أهداف في المنطقة.

جاء ذلك بعد هجوم أمريكي على جزيرة لارك الإيرانية أعاد إلى الواجهة مجريات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.