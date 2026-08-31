مصدر أمريكي: لا تأثير واضح للهجوم الإيراني حتى الآن على قواتنا واعتراض كل الصواريخ تقريبا

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر أمريكي، أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية بهدف منع نشر ألغام بحرية في مضيق هرمز.

وأشار "أكسيوس" إلى أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة تضم قوات أمريكية متمركزة في الأردن، ردًا على استهداف جزيرة "لارك".

وفي السياق ذاته، أكدت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مصدر أمريكي أن إيران هاجمت القوات الأمريكية المتمركزة في الأردن.

وشدد أنه "لا يوجد تأثير واضح للهجوم الإيراني حتى الآن"، مؤكدا اعتراض جميع الصواريخ المطلقة تقريبًا في هذه المرحلة.

وأفاد التلفزيون الإيراني، في نبأ عاجل، بإطلاق صواريخ من مناطق مختلفة من البلاد باتجاه أهداف في المنطقة.

جاء ذلك بعد هجوم أمريكي على جزيرة لارك الإيرانية أعاد إلى الواجهة مجريات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

وسبق أن أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء الأحد، مقتل عدد من عناصره ومن المدنيين في قصف أمريكي على جزيرة لارك في مدخل الخليج، وتعهد الرد عليه، وفق ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء.

وقال الحرس في بيان نقلته الوكالة: "العدو الأميركي ـ الصهيوني... وفي خطوة عدوانية، استهدف جزيرة لارك، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من مقاتلينا وأبناء شعبنا".

وأضاف: "إيران سترد على هذا العدوان، وسيترتب عليه إنزال العقاب بالمعتدي".

كما نقلت تسنيم عن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسن محبي قوله: "العدوان الذي ارتكبه العدو في جزيرة لارك سيواجه برد حاسم".

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة الأحد أنها شنت غارات جوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على الجزيرة، في أول هجوم على إيران منذ أواخر شهر يوليو.