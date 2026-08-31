الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في الأردن بصواريخ باليستية

طهران: الهجوم استهدف قاعدتي الملك حسين والأزرق ردًا على الضربة الأمريكية لجزيرة لارك

الجيش الأردني: اعتراض 8 صواريخ وتدميرها قبل تهديد المواطنين أو الممتلكات

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إنه استهدف بصواريخ باليستية قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن، واصفًا الموقعين بأنهما قاعدتان أمريكيتان.

وأضاف في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية ووكالة «رويترز»، أن الهجوم جاء ردًا على الضربة الأمريكية التي استهدفت جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز، مساء الأحد.

وبالتزامن مع الإعلان الإيراني، صرح الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر الاثنين 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وأكد الناطق أن القوات المسلحة الأردنية دمرت الصواريخ قبل أن تشكل تهديدًا للمواطنين أو الممتلكات، مشيرًا إلى أن عمليات الاعتراض نُفذت وفق تقديرات عملياتية وقواعد الاشتباك المعتمدة.

واقتصر البيان الأردني على وصف المقذوفات بأنها صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، من دون تحديد مصدر إطلاقها أو المواقع التي كانت تستهدفها.

ونقلت «رويترز» عن مراسل شبكة «فوكس نيوز»، استنادًا إلى مصدر أمريكي، أن إيران هاجمت قوات أمريكية متمركزة في الأردن، وأن معظم الصواريخ جرى اعتراضها، مع عدم تسجيل تأثير كبير للهجوم وفق التقييم الأولي.

وجاء الهجوم الإيراني عقب ضربة نفذتها القوات الأمريكية ضد منصتي إطلاق تابعتين لإيران في جزيرة لارك، في أول عملية عسكرية أمريكية معروفة داخل إيران منذ أواخر يوليو الماضي.

وقال مسئول أمريكي إن قوات تابعة للحرس الثوري رُصدت وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية نحو مضيق هرمز، فيما أعلن الحرس سقوط قتلى وجرحى بين مقاتلين ومواطنين جراء الضربة، وتعهد بالرد عليها.