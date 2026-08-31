التضامن الاجتماعي: متوسط دعم الأسرة بتكافل وكرامة ارتفع من 70 جنيها في 2014 إلى 900 جنيه

قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إن عدد الأسر المستفيدة حاليًا من برنامج تكافل وكرامة بلغ 4.7 مليون أسرة، بإجمالي دعم يصل إلى 54 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، بمتوسط 900 جنيه شهريًا للأسرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن عدد مستفيدي البرنامج في 2014، بلغ 1.7 مليون أسرة، بإجمالي دعم قدّر بـ5 مليارات جنيه، وبمتوسط 70 جنيهًا للأسرة.

وأشار إلى أن البرنامج يعنى بالأسر التي بها أطفال في مختلف مراحل التعليم، كي لا يكون الفقر سببًا في تسربهم منه، حيث يُعفى أبناء حاملي بطاقة تكافل وكرامة من دفع المصروفات الدراسية.

وأكد أن البرنامج يستهدف الأفراد بدون دخل من ذوي الإعاقة، المسنين فوق الـ65 عامًا، والسيدات اللواتي بلغن 50 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأبناء المسجونين، وغيرهم.

وأشار إلى المزايا التي يتمتع بها حاملي بطاقات تكافل وكرامة بخلاف الدعم النقدي، ومنها الإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية، والمصروفات السنوية للتأمين الصحي الشامل في المحافظات المطبق بها هذه المنظومة، بالإضافة إلى إدراج هذه الأسر تلقائيًا ضمن منظومة التموين.

وتطرق إلى رئاسته لإدارة الدعم العيني، والتي توفر سلات غذائية ومخصصات لحوم شهرية لمستفيدي تكافل وكرامة، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من المبادرات لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، ومنها «بكرا المدرسة»، والتي سجل عليها نحو 100 ألف طالب خلال 5 أيام فقط، للحصول على حقائب وأدوات مدرسية بالإضافة إلى الزي المدرسي والأحذية.