رئيس شعبة المواد الغذائية: 1300 جنيه الرصيد التقريبي لبطاقة التموين المكونة من 4 أفراد في الدعم النقدي

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الـ 12 سلعة الأساسية التي أعلنت وزارة التموين عن طرحها من خلال المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة متواجدة بالفعل في الأسواق، موضحا أن الجديد يكمن في صدور توجيهات رئاسية بإنشاء منفذ في كل مركز كمرحلة مبدئية في الوقت الحالي، لحين استكمال تنفيذ منظومة "كاري أون".

وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" عبر شاشة "النهار" أن مصر لا تطبق "التسعيرة الجبرية"، ولكن الحكومة نجحت في إتاحة وتسعير السلع في منافذها بأسعار ثابتة وموحدة من أسوان إلى الإسكندرية، لافتا إلى تحديد سعر كيلو السكر بـ 25 جنيها، إلى جانب توفير الأرز والزيت ضمن الـ 12 سلعة، مع التخطيط لزيادتها لتصل إلى 30 سلعة أساسية تلتزم الحكومة بتوفيرها بالكميات والأسعار المحددة أمام المواطنين.

وأشار إلى توافر السلع الغذائية بكميات تكفي الشعب المصري وضيوفه، ولكن المشكلة تكمن في تفاوت الأسعار في ظل غياب التسعيرة الجبرية، موضحا أن التحول إلى "الدعم النقدي المشروط" في يناير سيوفر لحامل البطاقة التموينية صرف السلع المتاحة بتلك المنافذ خصما من رصيده، فيما سيتاح للمواطن غير الحامل للبطاقة التموينية الشراء بالدفع النقدي المباشر.

ولفت إلى أن منافذ "كاري أون" ستوفر اللحوم، والدواجن والخضراوات، والفاكهة، والزيوت، وكل مستلزمات البيت المصري بأسعار ثابتة.

وأوضح أن بيع 40 ألف منفذ للسكر بسعر 25 جنيها سيخلق حالة من التنافسية الشاملة ويجبر باقي المحال التجارية والقطاعات على عدم تجاوز هذا السعر.

أكد أن الـ 40 ألف منفذ قائمة وموجودة على أرض الواقع في كل المحافظات والمناطق وتتمثل في "تاجر التموين" ومشروع "جمعيتي"، موضحا أن الخطة ترتكز على تطوير هذه المحال وتزويدها بالثلاجات.

ونوه أن تحديد الشرائح في الدعم النقدي لم يتأكد بشكل نهائي حتى الآن، لافتا إلى أن "الرقم التقريبي الحالي" 325 جنيها في البطاقة لكل فرد، ومبلغ الأسرة المكونة من 4 أفراد 1300 جنيه داخل البطاقة.

ونوه أن الـ 325 جنيها مخصصة لدعم "العيش والتموين معا"، موضحا أن للمواطن كامل الحرية في توجيه المبلغ كليا لشراء الخبز، أو توجيهه لشراء السلع الأساسية كالسمنة والدجاج والخضار والفاكهة والزيوت الذرة، أو الجمع بينهما.