بدأت الخطوات الفعلية للتحضير للجزء الثاني من فيلم "سهر الليالي"، الذي يواصل السيناريست تامر حبيب كتابة أحداثه، فيما من المقرر الإعلان عن مخرج الجزء الجديد خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الجزء الثاني من "سهر الليالي" يأتي ضمن مشروعات الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها "العربية سينما إنترناشيونال" و"كايرو فيلمز" للإنتاج الفني، والتي تستهدف تطوير وتمويل وإنتاج وتوزيع مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات العربية.

ويشمل التعاون في مجالات تطوير المحتوى والتمويل والإنتاج والتوزيع، حيث تتولى "كايرو فيلمز" قيادة أعمال التطوير والإنتاج داخل مصر، فيما تسهم "العربية سينما إنترناشيونال" في تطوير المشروعات وبناء الشراكات الاستراتيجية وهيكلة التمويل والتوزيع على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال عمر الخواجه، المستشار الاستراتيجي للشركة العربية سينما، في بيان صحفي، إن الشراكة تهدف إلى بناء منظومة إنتاج تعتمد على التعاون بين خبرات وإمكانات الشركتين، مضيفا أن "سهر الليالي 2" سيكون أولى ثمار هذا التعاون.

ومن جانبه، قال المنتج وسام سيف الإسلام إن الشراكة تمثل خطوة مهمة في مسيرة كايرو فيلمز، مشيرا إلى أن "سهر الليالي 2" سيكون أول مشروع ينطلق في إطار التعاون بين الشركتين.

وتأتي الشراكة في إطار رؤية إسعاد يونس، الرئيسة التنفيذية ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية سينما، للاستثمار في المحتوى العربي ودعم المشروعات التي تجمع بين الجانب الإبداعي والجدوى التجارية.

وعُرض فيلم "سهر الليالي" عام 2003، وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة شريف منير، علا غانم، حنان ترك، منى زكي، خالد أبو النجا، فتحي عبدالوهاب وجيهان فاضل، وتدور أحداثه حول العلاقات الزوجية والعاطفية ومشكلات عدد من الأصدقاء في إطار اجتماعي.