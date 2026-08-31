ترامب يتوعد بالرد على الهجوم الإيراني: سنضربهم بشدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة سترد على الهجوم الإيراني الذي شنته إيران ليلًا على القوات الأمريكية في الأردن، قائلاً: «سنضربهم بشدة».

وأضاف ترامب، في تصريحات لمراسل قناة «فوكس نيوز» تيري ينجسيت، أن «الدفاعات الجوية الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ الإيرانية، باستثناء صاروخ واحد تبين أنه لن يصيب أي شيء مهم».

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن إيران حريصة على الاجتماع، لكنه شكك في إمكانية الوثوق بطهران للتوصل إلى اتفاق في ظل استمرار سريان العقوبات الأمريكية.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وذلك في وقت قصفت فيه الولايات المتحدة جزيرة لارك الإيرانية.

وجاء في بيان للقوات المسلحة الأردنية أن «منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم، الإثنين، 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة».

وأشار البيان إلى أن القوات «تعاملت مع هذه الاعتداءات، وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات».

وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة أن «عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة، وانطلاقًا من المسئولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين، وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة».