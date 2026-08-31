الاتحاد الأوروبي يشدد القواعد على منصات تشات جي بي تي وريديت وروبلوكس

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن منصات "تشات جي بي تي" و"ريديت" و"روبلوكس" ستخضع لقواعد أكثر صرامة من جانب الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن تجاوزت عتبة رئيسية لعدد مستخدميها، بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بالتكتل.

وذكرت الشركات الثلاث التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن كل منها لديه ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم شهريا داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يستدعي الالتزام بمتطلبات إضافية.

وتشمل هذه المتطلبات التزامات بتقييم المخاطر النظامية المرتبطة بالمحتوى غير القانوني والتخفيف من حدتها، وحماية القُصّر، وسلامة المستخدمين البدنية والنفسية، والأمن العام.