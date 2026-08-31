 إيطاليا تمدد أعمال التفتيش الجوية والبحرية مع إسبانيا لمدة 15 يوما أخرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيطاليا تمدد أعمال التفتيش الجوية والبحرية مع إسبانيا لمدة 15 يوما أخرى

روما- د ب أ
نشر في: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 3:36 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 3:36 م

مددت إيطاليا أعمال التفتيش الجوية والبحرية مع إسبانيا لمدة 15 يوما أخرى في ظل خلاف بشأن الهجرة، حسبما قالت وزارة الداخلية في روما اليوم الاثنين.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد أعلنت عن هذا الإجراء منذ شهر في أعقاب وصول الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة في إسبانيا.

وقالت الوزارة إن الظروف التي دفعت لفرض القيود الحدودية في الأول من أغسطس الجاري مازالت قائمة.

وأبلغ وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي نظيره الإسباني فيرناندو جراند مارلاسكا بشأن التمديد خلال " محادثة هاتفية بناءة" حسبما قالت الوزارة.

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