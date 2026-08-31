المؤبد للمتهم بقتل البلوجر أمير أسمع لخلافات مالية في مصر الجديدة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهم بقتل البلوجر أمير أسمع طعنًا بسلاح أبيض إثر خلافات مالية نشبت بينهما بمنطقة مصر الجديدة، بالسجن المؤبد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، بتهمة قتل المجني عليه "أمير أسمع" عمدًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص واتهامه لآخر بالتعدي على صديقه، وهو ما أسفر عن وفاته بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن أحد المستشفيات استقبل جثمان طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، مصابًا بطعنتين نافذتين، إثر اعتداء المتهم عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، كما ضُبط بحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.