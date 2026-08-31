جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرا قرب قلعة الشقيف جنوبي لبنان

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، تفجيرا كبيرا قرب قلعة الشقيف جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي طال عددا من بلدات المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ بعد ظهر الاثنين "تفجيرا كبيرا" في بلدة أرنون، بالحي المحاذي للطرف الشمالي لقلعة الشقيف.

وقلعة الشقيف معلم تاريخي يعود بناؤه إلى القرن الثاني عشر الميلادي، وتقع قرب بلدة أرنون جنوبي لبنان، على جرف صخري مرتفع يطل على نهر الليطاني، واكتسبت أهمية استراتيجية بسبب موقعها المميز.

وفي 27 يوليو الماضي، أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" قلاع منطقة جبل عامل جنوبي لبنان، ومن بينها قلعة الشقيف على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وأضافت الوكالة أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة حولا، دون الإبلاغ عن إصابات.

كما طال القصف الإسرائيلي بلدتي المنصوري وبيوت السياد خلال ساعات الليل وحتى فجر الاثنين.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد قرى وبلدات جنوب لبنان، رغم اتفاق بين بيروت وتل أبيب بشأن انسحاب إسرائيلي تدريجي ضمن مسار تفاوضي برعاية أمريكية.

ومنذ 2 مارس 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن استشهاد أكثرمن 4 آلاف شخص وإصابة ما يزيد عن 12 ألفا آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت نطاق احتلالها داخل الأراضي اللبنانية خلال عدوانها الراهن.