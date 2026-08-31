بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحماية الاحتلال ويؤدي طقوسا تلمودية في باحاته

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدى صلوات وطقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من باحاته.

وأفادت محافظة القدس، بأن بن غفير تقدم اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى، في وقت اقتحم فيه عشرات المستعمرين باحاته على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط البلدة القديمة وأبواب المسجد.

وأدانت محافظة القدس اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى وأداءه الطقوس التلمودية في باحاته، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، ومحاولة لفرض وقائع جديدة على المسجد وتغيير هويته الإسلامية، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

وحذرت من خطورة استمرار اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين والمستعمرين للمسجد الأقصى، وأداء الطقوس التلمودية في باحاته بحماية قوات الاحتلال، مؤكدة أن هذه الممارسات تأتي في إطار مخططات متواصلة لفرض السيطرة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في القدس والمسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، باعتباره مسجدا إسلاميا خالصا.