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أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، تخصيص 370 دونما لإقامة مستوطنة في جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتفاخر سموتريتش في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية قائلا: "في إنجاز عظيم آخر لثورة الاستيطان، تم تخصيص 370 دونمًا لإنشاء مدينة مشمار يهودا الجديدة في غوش عتصيون (تجمع مستوطنات)".

وأضاف أن "الموقع الاستراتيجي الجذاب للمدينة، بالقرب من القدس، يتيح فرصة عظيمة للأزواج الشبّان للاستقرار فيها وتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة)".

وتابع مهاجما المعارضة الإسرائيلية التي تسعى للفوز بالانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة المقبلة: "في مواجهة حكومة آيزنكوت-ليبرمان-جولان، التي تسعى إلى هدم المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية، نواصل بناء المستوطنات وتحصينها وتوسيعها".

من جهة ثانية، أعلن مستوطنون ووزراء، الاثنين، إنشاء مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية.

وقالت القناة 7 الإسرائيلية: "أُنشئت اليوم مستوطنة نوعا الجديدة في شمال السامرة (شمال الضفة) جنوب (مستوطنتي) غانيم وكاديم، وانتقلت أولى العائلات وبدأت بناء بيتها".

وأضافت: "هذه هي المستوطنة الثامنة التي يُنشئها المجلس الإقليمي للسامرة في أقل من عام".

وتابعت أنه "في حفل أُقيم في الموقع"، قصّ الشريط رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، ووزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، ووزير شئون الشتات عميحاي شيكلي، و"احتُفل بتدشين أولى المباني السكنية في المستوطنة".

وأردفت أن هذه الخطوة تُعدّ جزءًا من "خطة المليون في السامرة" التي وضعها المجلس الإقليمي، بهدف استقطاب مليون مستوطن إلى شمال الضفة.

وأشارت إلى أنه "وفقًا للمجلس، فإن إنشاء مستوطنة نوعا يهدف إلى تعزيز الاستيطان" في الضفة و"خلق استمرارية استيطانية" في المنطقة.

ويتفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسموتريتش الذي يتزعم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، بأن الحكومة المشكّلة نهاية عام 2022، أقرت بناء 104 مستوطنات جديدة وسمحت بإقامة 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية. ​​​​​​

ويشكل الإعلان الجديد حلقة جديدة من تصاعد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين وإقامة بؤر ومشاريع استيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية.

وخلال يوليو الماضي أصدرت إسرائيل 31 أمر وضع يد استهدفت نحو 831 دونما من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

كما نفذ جنود إسرائيليون ومستوطنون خلال الفترة نفسها 2256 اعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، وفق الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي نفذ 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023.