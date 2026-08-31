الإمارات: نحتفظ بالحق الكامل في الرد على الاعتداءات الإيرانية

أعربت الإمارات عن "إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيّرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية".

وأكدت أن هذا الهجوم "يمثّل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن "هذه الهجمات العدوانية تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وشددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.

كما أكدت أن هذا الاستهداف أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الهجمات العدوانية فورا، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.

وحمّلت دولة الإمارات إيران المسئولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.