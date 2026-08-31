استمرار عمليات التفتيش على الحدود بين إيطاليا وإسبانيا بعد تداعيات أزمة سبتة

تتواصل عمليات تفتيش المسافرين على الحدود بين إيطاليا وإسبانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن مددت روما هذا الإجراء لمدة 15 يوما أخرى بسبب نزاع مع مدريد حول التعامل مع المهاجرين، وردت إسبانيا بالمثل على الفور.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية في روما إن الإخطار بتمديد عمليات التفتيش على الحدود الجوية والبحرية سيتم إرساله إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت الحكومة اليمينية الإيطالية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، أعلنت عن هذا الإجراء منذ شهر في أعقاب وصول الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا.

وبعد وقت قصير من إعلان إيطاليا عن التمديد، قالت وزارة الداخلية في مدريد إنه سيتم أيضا الإبقاء على عمليات التفتيش الحدودية للمسافرين القادمين من إيطاليا لمدة 15 يوما اعتبارا من 7 سبتمبر.

وهذا هو التاريخ الذي تنتهي فيه فترة الشهر الواحد التي حددتها إسبانيا ردا على فرض إيطاليا عمليات التفتيش على الحدود في أول أغسطس، ولذلك من المتوقع أن تستمر عمليات التفتيش الإسبانية حتى 22 سبتمبر على الأقل.

وأبلغ وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي نظيره الإسباني فيرناندو جراند مارلاسكا بشأن التمديد خلال "محادثة هاتفية بناءة" حسبما قالت الوزارة.

وقالت الوزارة إن الظروف التي دفعت لفرض القيود الحدودية في الأول من أغسطس الجاري مازالت قائمة.