الجيش اليمني يعلن التصدي لـ4 زوارق حوثية قرب جزيرتي حنيش وزقر

أعلن الجيش اليمني، مساء الاثنين، التصدي لـ4 زوارق حوثية قرب جزيرتي حنيش وزقر في البحر الأحمر غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، نشره في حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأوضح البيان أن "القوات البحرية والدفاع الساحلي خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات متتالية مع 4 زوارق انتحارية تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر".

وأضاف أن الزوارق "حاولت الاقتراب من جزيرتي حنيش وزقر، قبل أن تتصدى لها القوات البحرية وتتعامل معها بعد رصدها".

وأشار البيان إلى أن الجيش "رصد تحركات مكثفة اليوم الاثنين لزوارق تابعة للمليشيا، أثناء محاولتها التسلل والاقتراب من الجزر الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية والحاكمة لمسارات الملاحة الدولية".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت قوات المقاومة الوطنية الحكومية في بيان أنه "تم رصد تحركات مكثفة خلال أوقات متفرقة أمس واليوم لزوارق انتحارية تابعة للذراع الإيرانية في اليمن (جماعة الحوثي)، أثناء محاولتها التسلل والاقتراب من الجزر المحررة الحاكمة لشرايين الملاحة الدولية".

وأضاف البيان أن "القوات البحرية تصدت لهذه الزوارق بكفاءة ويقظة عاليتين"، دون تفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن البيانين.

ويأتي ذلك ضمن تصعيد عسكري تشهده اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تجددت المواجهات بين القوات الحكومية وعناصر الحوثيين في محافظات عدة، في ظل أزمة إنسانية واقتصادية تعد من بين الأسوأ في العالم.

ومنذ أبريل 2022 يشهد اليمن حالة من التهدئة في حرب اندلعت قبل نحو 12 عاما بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على محافظات ومدن عدة، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014.

ويساند تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، القوات الحكومية اليمنية، فيما تتهم إيران بدعم جماعة الحوثي، التي أعلنت في يوليو الماضي فرض حظر بحري على المملكة.