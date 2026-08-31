إيطاليا يتوقع تراجع عدد السكان إلى 55 مليون نسمة بحلول 2050 بسبب انخفاض المواليد

ربما تفقد إيطاليا ما يقرب من 4 ملايين نسمة بحلول عام 2050، مع انخفاض عدد السكان من 9ر58 مليون في بداية عام 2025 إلى 55 مليونا عام 2050، حسبما توقع مكتب الإحصاء الوطني "إيستات" اليوم الاثنين.

وبحلول عام 2080، من المتوقع أن ينخفض عدد السكان إلى 8ر45 مليون، وفقا لتوقعات مكتب "إيستات".

وقال مكتب الإحصاء إن السبب الرئيسي وراء التراجع هو انخفاض معدل المواليد، مع ارتفاع الوفيات. وأوضح أن الهجرة يمكن أن تخفف من هذا الانخفاض إلى حد ما، لكنها ليست كافية لعكس هذا الاتجاه.

وانخفض عدد المواليد في إيطاليا بشكل مطرد لعدة سنوات. وفي العام الماضي، انخفض عدد الأطفال الذين ولدوا مقارنة بأي وقت مضى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث بلغ عدد المواليد 355 ألف طفل فقط.

وهذا يعني أن النساء في إيطاليا ينجبن في المتوسط 14ر1 طفل. ويعد انخفاض معدل المواليد في دولة كانت تتميز بالأسر الكبيرة، أحد المشاكل الرئيسية في إيطاليا منذ فترة طويلة. وفي أوروبا، هناك عدد قليل فقط من الدول، مثل إسبانيا ومالطا، التي لديها معدلات مواليد أقل.