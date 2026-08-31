الزمالك يحسم الشوط الأول أمام منتخب السويس بتروجت برأسية حسام أشرف

أنهى الزمالك الشوط الأول متقدمًا على منتخب السويس بتروجت بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز 2026-2027.

وشهدت بداية المباراة أفضلية هجومية من جانب منتخب السويس بتروجت، الذي كاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا عن طريق بدر موسى، بعدما أطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

ورد الزمالك بمحاولة خطيرة، إثر عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت إلى عدي الدباغ، الذي سدد الكرة أعلى العارضة.

وواصل منتخب السويس بتروجت تهديد مرمى الزمالك، وكان قريبًا من هز الشباك بعد خطأ من مهدي سليمان، الذي سقطت الكرة من يده داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتدخل محمود حمدي «الونش» ويبعد تسديدة نحو المرمى الخالي برأسية من على خط المرمى.

ولم تتوقف خطورة الضيوف، حيث أنقذت العارضة الزمالك من هدف محقق بعد تسديدة مقصية قوية من أحمد بحبح، قبل أن يتألق مهدي سليمان ويتصدى لتسديدة خطيرة من اللاعب ذاته داخل منطقة الست ياردات.

وحاول منتخب السويس بتروجت استغلال أفضليته والاستحواذ على الكرة، وكثف ضغطه على دفاع الزمالك، الذي تراجع إلى مناطقه بحثًا عن الحفاظ على نظافة شباكه.

وعلى عكس سير المباراة، نجح الزمالك في خطف هدف التقدم في الدقيقة 40 عن طريق حسام أشرف، بعدما ارتقى لعرضية متقنة من شيكو بانزا، وحولها برأسية قوية إلى داخل الشباك.

وحاول منتخب السويس بتروجت إدراك التعادل قبل نهاية الشوط، وهدد مرمى الزمالك بعرضية خطيرة مرت من أمام المرمى دون متابعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.