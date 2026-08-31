إيران تعلن إسقاط مسيّرة أمريكية جديدة شرقي مضيق هرمز

أعلنت إيران، مساء الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة جديدة من طراز "إم كيو-9 ريبر" تابعة للولايات المتحدة، وذلك شرقي مضيق هرمز.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن منظومة دفاع جوي متطورة تابعة لقوات الحرس الثوري استهدفت الطائرة وأسقطتها، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة.

وفجر الاثنين، أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية من الطراز نفسه فوق المضيق.

في السياق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن فقدت ما لا يقل عن 45 مسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" التي تُستخدم بكثافة خلال الحرب مع إيران، وهو ما يعادل نحو 25 بالمئة من إجمالي ترسانتها من هذا الطراز.

يذكر أن مضيق هرمز يشهد توترا متصاعدا على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط اضطراب الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير حربا على إيران، فيما ردت الأخيرة بهجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي 18 يونيو وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، لكنها تعثرت بسبب خلافات حول أمن مضيق هرمز.

وبين 8 و24 يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.