مودة بدوي بعد حصولها على برونزية ألعاب البحر المتوسط: كان نفسي أفرح أهلي بالذهب

قالت اللاعبة مودة بدوي، لاعبة منتخب مصر للمصارعة الفائزة بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 62 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط، إنها بدأت ممارسة اللعبة عام 2016 في مركز شباب أبو السعود بالقاهرة، قبل أن تنضم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في 2017.

واستعرضت بدوي، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، أبرز إنجازاتها في لعبة المصارعة، ومنها: حصد 5 ميداليات ذهبية ببطولة إفريقيا، والتتويج ببطولة الجمهورية، بجانب إنجازها الأخير بحصولها على الميدالية البرونزية في منافسات وزن 62 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط 2026.

ولفتت إلى الدعم الذي حصلت عليه من أسرتها وخاصة والدتها التي شجعتها دون انتظار أي مقابل، قائلة: «من غيرهم مفيش مودة مفيش ذهب مفيش أي حاجة»، ومضيفة «أنا الآن بفرحها وبديها مقابل بسيط من اللي هي عملته معايا هي وإخوتي وبقولهم شكرًا».

وأكملت: «أنا مش بفرح بأي ميدالية ليا أنا ببقى عاوزة أعمل حاجة أكبر وحاجة أحسن، بس فعلا كل الميداليات ليهم وحلمي إن أنا دائمًا أكون مفرحاهم بحاجة أكبر، كان نفسي أفرحهم بالذهب».

وتوجت لاعبة منتخب مصر للمصارعة مودة بدوي بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 62 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بعد فوزها على الإيطالية إيماكولاتا دانيز بنتيجة 5-0.

ورفعت ميدالية بدوي رصيد البعثة المصرية في الدورة إلى 14 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات.

وتستمر منافسات «تارانتو 2026» في مدينة تارانتو الإيطالية حتى 3 سبتمبر المقبل.