سلاح الجو البولندي يعترض طائرة استطلاع روسية مجددا فوق بحر البلطيق

اعترضت القوات الجوية البولندية مجددا طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق، حسبما قالت مصادر حكومية بولندية اليوم الاثنين.

وكانت طائرة الاستطلاع الروسية "إليوشن إيل-20" تحلق على بعد 30 كيلومترا شمال منتجع ليبا الساحلي، حسبما كتب وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، على موقع "إكس" واعترضتها طائرات مقاتلة بولندية هناك. ولم يتم انتهاك المجال الجوي البولندي.

وأضاف كوسينياك كاميش: "لقد اختبرت روسيا أنظمتنا الدفاعية والجوية مجددا". وقد وقعت بالفعل ثلاث حوادث مماثلة لطائرات استطلاع روسية فوق بحر البلطيق في غضون أيام قليلة في أواخر يوليو وأوائل أغسطس.

وخلال ما يعرف بـ"الاعتراض أثناء الطيران"، يقوم الطيارون بإجراء اتصال بصري مع طاقم الطائرة الأخرى ويشيرون إلى أن الطائرة يجب أن تتحرك بعيدا.

وفي بولندا ودول البلطيق، هناك مخاوف من أن تقوم روسيا، بسبب الصعوبات التي تواجهها في الحرب في أوكرانيا، باستفزاز دول الناتو بشكل متزايد، على سبيل المثال من خلال رحلات الاستطلاع.