ترامب يدعو لمحاكمة المسئولين عن مقتل محتجين في إيران

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى محاكمة المسئولين عن سقوط قتلى بين المحتجين في إيران، وذلك في منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".

وكتب ترامب: "ينبغي محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية"، زاعما أن عدد القتلى تجاوز "100 ألف شخص"، وهو رقم يختلف بشكل كبير عن الإحصاءات الرسمية والتقديرات المستقلة المتاحة حتى الآن، والتي تشير إلى أعداد أقل بكثير.

ولم يحدد ترامب محكمة بعينها، علما بأن الولايات المتحدة لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وكانت إدارته قد فرضت عقوبات عليها.

وأضاف ترامب في منشوره: "إيران رسميا دولة فاشلة. إنها ميتة ولا تملك قوات بحرية، أو جوية، ولا عملة صالحة، ولا تدفع رواتب جنودها أو شرطتها، والتضخم لديهم بلغت نسبته 300%، وقيادتهم في حالة فوضى عارمة وعاجزة عن تمثيل البلاد بشكل لائق".

وكانت إيران قد شهدت احتجاجات واسعة النطاق أواخر ديسمبر الماضي، بسبب أزمة اقتصادية حادة وانهيار مفاجئ لقيمة العملة المحلية (الريال)، وتصاعدت حدتها في 8 و9 يناير الماضي، حين امتدت الاضطرابات إلى المدن الكبرى، وتصدت لها الأجهزة الأمنية بشكل عنيف.