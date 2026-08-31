تقطع السبل بالركاب في المطار الرئيسي بكينيا بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية

تعرضت الرحلات الجوية من أكبر مطارات كينيا وإليه لتأخيرات بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في المطار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإضراب بدأ أمس الأحد، ما أثر على شركات الطيران بما في ذلك الخطوط الجوية الكينية ووحدتها منخفضة التكاليف "جامبوجيت"، بحسب بيانات صادرة عن الشركتين.

وقالت الخطوط الجوية الكينية اليوم الاثنين: "نحن نشهد تأخيرات لأكثر من ست ساعات، ونظرا لتكدس الرحلات الجوية، اضطررنا إلى إعادة جدولة الرحلات وإلغاء بعض الرحلات".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن هيئة المطارات الكينية قولها في بيان اليوم الاثنين إن "بعض الرحلات الجوية تشهد تأخيرات وإلغاءات"، ونصحت المسافرين بالتحقق من شركات الطيران الخاصة بهم قبل الذهاب إلى المطار.

وعانى مطار جومو كينياتا الدولي من إضرابات متقطعة عن العمل حيث يطالب العمال بأجور وظروف عمل أفضل تحت مظلة نقابة عمال الطيران الكينية.

وأدى إضراب مماثل في فبراير الماضي إلى تقطع السبل بالركاب في المطار، وهو مركز نقل رئيسي للسفر الإقليمي والدولي.