رياض محرز يقترب من مزاملة صلاح في الدوري التركي

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي تشوروم التركي، الصاعد حديثًا إلى الدوري التركي الممتاز، في التعاقد مع الجزائري رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية أن محرز تلقى عرضًا ماليًا مغريًا من النادي التركي، لكنه لم يحسم موقفه حتى الآن من العروض المقدمة إليه.

وكان محرز قد رحل عن صفوف أهلي جدة السعودي في يونيو الماضي، رغم استمرار عقده مع النادي حتى صيف 2027.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى اقتراب اللاعب الجزائري من الانتقال إلى نادي الوحدة السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتشهد منافسات الدوري التركي هذا الموسم عددًا من الصفقات البارزة، من بينها انتقال النجم المصري محمد صلاح، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة مرتقبة مع رياض محرز في المسابقة.