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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، نزوح 450 شخصا من إحدى القرى بولاية شمال كردفان جنوبي السودان خلال يوم واحد، بسبب تصاعد انعدام الأمن.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت عدة قرى بولاية شمال كردفان هجمات من "قوات الدعم السريع"، سقط خلالها قتلى، وجرت عمليات نهب وسرقة للممتلكات، وفق مصادر متطابقة، دون صدور أي تعليق من "الدعم السريع".

والأحد، اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقتل 5 أشخاص عقب هجوم على منطقتي "القاعة والكوكيتي" غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وتشريد أكثر من 3 آلاف شخص.

كما أعلنت هيئة طوارئ دار حمر (إغاثية) السبت، مقتل 4 أشخاص في هجوم لـ"الدعم السريع" على منطقة القاعة وقرى غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان، بأن فرقها قدرت نزوح 450 شخصا أمس الأحد، من قرية "القردود أبوزيد" في محافظة الرهد بولاية شمال كردفان، بسبب تصاعد انعدام الأمن.

وأشارت إلى أن الأسر المتضررة نزحت إلى محافظة أم روابة بولاية شمال كردفان.

وأكدت أن "الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا"، وأنها "تواصل مراقبة التطورات عن قرب".

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث: شمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان، اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.