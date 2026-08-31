اليونيفيل: لم يكن دورنا يوما فرض تنفيذ القرار 1701  

أوضحت قوة الأمم المتحدّة المؤقّتة "اليونيفيل"، في بيان اليوم الإثنين، أن دورها لم يكن يوما فرض تنفيذ القرار 1701 بل دعم لبنان وإسرائيل في تنفيذه.

وقالت "اليونيفيل" في بيانها: "لم يكن دور اليونيفيل يوماً فرض تنفيذ القرار 1701، بل دعم لبنان وإسرائيل في تنفيذه".

وأعلنت اليونيفيل أن حفظة السلام يقومون "بمراقبة التطورات والإبلاغ عنها، والحفاظ على حضور ميداني واضح، والتواصل مع الأطراف للمساعدة في منع التصعيد ، وكل ذلك دعماً للاستقرار".

يذكر أن "اليونيفيل" أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 آذار 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب تموز 2006، عزز مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، اليونيفيل وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

وتم في 28 أغسطس عام 2025 تمديد ولاية "اليونيفيل" للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن يبدأ خفض قوامها وانسحابها بشكل منظم وآمن اعتبارا من ذلك التاريخ وفي غضون سنة واحدة.