قال المتحدث باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد النزيلي، إن القوات المسلحة اليمنية طورت قدراتها لمواجهة الحوثيين، من خلال تنسيق ردّها على جبهات متعددة، معتبراً أن ذلك أدى إلى قلب المفاهيم التي كانت تعتمدها الجماعة المدعومة من إيران، بشأن كيفية استجابة القوات الحكومية للهجمات.

وأضاف النزيلي خلال مقابلة مع البرنامج الحواري Frankly Speaking على "عرب نيوز": "أنا واثق من أن ما رأوه على الأرض غيّر نظرتهم للمعادلة"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأكد النزيلي أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً "لا تزال ترى أن التسوية السياسية هي الخيار المفضل لديها"، لكنه حذّر من أن الجيش مستعد إذا اختار الحوثيون بدلاً من ذلك مزيداً من التصعيد.

وتأتي تصريحات النزيلي بعد أسابيع من تجدد القتال والهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في مختلف أنحاء اليمن، ما أثار مخاوف من انزلاق البلاد مجدداً نحو حرب شاملة بعد سنوات من الهدوء النسبي.

هيكل قيادي "أكثر توحيداً"

وأوضح النزيلي، خلال المقابلة، أن أحد أهم التغييرات مقارنة بجولات القتال السابقة، هو تطوير "هيكل قيادي أكثر توحيداً" بين القوات الموالية للحكومة اليمنية.

وأضاف: "جميع القوات متحدة تحت مظلة وزارة الدفاع.. تتلقى أمراً واحداً وتوجيهاً واحداً، وتوجد غرفة قيادة وسيطرة واحدة تراقب وتنسق أعمال جميع الوحدات على الأرض".

وأشار النزيلي إلى أن الجيش اليمني طوّر أيضاً تدريبه وقدراته وفهمه للحرب الحديثة، ما أتاح للوحدات العمل بطريقة أكثر تنسيقاً.

وأضاف: "ما ترونه من نجاح على الأرض هو عملية موحدة ومنسقة"، لافتاً إلى أن لكل وحدة مهام وأهداف محددة بوضوح.

وقال النزيلي إن الحوثيين "كانوا يعتقدون سابقاً أن الهجوم على جبهة واحدة لن يؤدي بالضرورة إلى إثارة ردود فعل على جبهات أخرى.. هذا ما كانوا يتوقعونه، أنه عندما يهاجمون في الجبهة الأمامية سيتم احتواء الجبهات المتبقية وستبقى هادئة، لكن هذه المعادلة تغيرت".