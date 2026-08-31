رئيس أركان الدفاع الهندي السابق: مسيّرة هندية قد تكون أصابت بالخطأ منطقة قريبة من موقع نووي باكستاني خلال أزمة مايو 2025

- إسلام آباد تنفي وتؤكد عدم تعرض أي أصول استراتيجية أو حساسة للإصابة

كشف الجنرال أنيل تشوهان، رئيس أركان الدفاع الهندي السابق، أن إحدى الذخائر الجوّالة الهندية التي أُطلقت خلال عملية «سيندور» في مايو 2025 ربما تكون قد اصطدمت بالخطأ بأحد تلال منطقة «كيرانا هيلز» القريبة من قاعدة سارغودا الجوية الباكستانية، وهي منطقة يُعتقد أنها ترتبط بمنشآت نووية باكستانية.

وقال تشوهان، في تصريحات أدلى بها أمس، خلال فعالية نظمتها مؤسسة «فيفيكاناندا الدولية» في نيودلهي، إن القوات الهندية أرسلت عدداً من الذخائر الجوّالة للبحث عن رادارات في محيط سارجودا.

وأوضح أن إحدى هذه الذخائر، بعد استنفاد زمن تحليقها (نحو ساعتين) دون العثور على هدف، ربما تكون قد سقطت على أحد تلال المنطقة، الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات شمال سارجودا.

وشدد الجنرال المتقاعد على أن القوات الهندية لم تستهدف تلال كيرانا عمداً، مؤكداً صحة ما كان قد أعلنه الفريق الجوي أيه كيه بهارتي، مدير عمليات القوات الجوية الهندية آنذاك، الذي كان قد نفى في مؤتمر صحفي بتاريخ 12 مايو 2025 استهداف المنطقة، قائلاً: "لم نستهدف تلال كيرانا، أياً كان ما فيها".

في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الباكستانية هذه الرواية بشكل قاطع، إذ قال المتحدث باسمها طاهر أندرابي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الهندية «بي تي آي»، إن إسلام آباد "ترفض بشكل قاطع الادعاءات المتأخرة" التي أطلقها رئيس الأركان الهندي السابق، مؤكداً أنه "لم يتم المساس بأي أصل استراتيجي أو بنية تحتية حساسة" في باكستان خلال المواجهة العسكرية عام 2025.

يُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه لا توجد معلومات لديها عن أي تسرب إشعاعي من أي منشأة نووية في باكستان خلال تلك المواجهة.