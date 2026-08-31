رئيس وزراء إسبانيا: روسيا وإسرائيل تنشران أخبارا زائفة لتأجيج أزمة المهاجرين في سبتة

اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، شبكات تواصل اجتماعي لها "صلات بروسيا وإسرائيل" بتأجيج التضليل الإعلامي في أعقاب التدفق الهائل للمهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني، الواقع في شمال أفريقيا، نهاية يوليو الماضي.

وقال سانشيز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإسبانية (إس إي أر) تم نشرها اليوم الاثنين، إن دائرة العمل الخارجي الأوروبية، الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أبلغت الحكومة الإسبانية بذلك.

وأضاف أن تدخل البلدين في هذا الأمر، إن وجد، لم يكن حرصا على المهاجرين، بل لأن إسبانيا أدانت "إبادة" إسرائيل في قطاع غزة والحرب الروسية على أوكرانيا.

من جانبها، وصفت إسرائيل الاتهام بأنه "كذبة وقحة".