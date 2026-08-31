نجوم الفن يتواجدون في جنازة ابنة نجلاء فتحي بمسجد عمر بن عبد العزيز بمصر الجديدة

حرص عدد من الفنانين على حضور جنازة ياسمين ابنة الفنانة نجلاء فتحي، عقب صلاة الظهر اليوم الاثنين داخل مسجد عمر بن عبد العزيز في مصر الجديدة، ومن بينهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة بسمة، والموسيقار عمرو سليم، والفنانة إلهام وجدي، والفنانة فيدرا، كما حضر المخرج خضر محمد خضر، والد ابنة الراحلة.

وحضرت الفنانة نجلاء فتحي، الجنازة واصطحبت معها حفيدتها من ابنتها، وتواجد والد الراحلة الفنان سيف أبو النجا، بالرغم من ظروفه الصحية.

ورحلت عن عالمنا ياسمين سيف الله أبو النجا، ابنة الفنانة نجلاء فتحي من المهندس سيف أبو النجا، مساء أمس الأحد، بعد أزمة قلبية مفاجئة.

وأعلن خبر الوفاة زوجها السابق مصمم أفيشات الأفلام خضر محمد خضر، عبر حسابه على "فيسبوك"، إذ كتب: "توفيت إلى رحمة الله أم ابنتي السيدة ياسمين سيف الله أبو النجا".

دعا لها قائلا: "اللهم اغسلها بالماء والثلج والبَرَد، واغفر لها وارحمها، واعفُ عنها، وأكرم نُزلها، ووسّع مدخلها، ونوّر قبرها، وآنس وحشتها، وثبّتها عند السؤال.. اللهم اجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، وافتح لها بابًا إلى الجنة، واجعلها من أهل الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابق عذاب".

وتابع: "اللهم اجزها خير الجزاء، وارحمها رحمةً واسعة، واجعل كل خير فعلته في حياتها نورًا لها، وارزق أهلها وابنتها الصبر والسلوان.. نسألكم الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".