• أحدث الضحايا لاعب خدمات جباليا عبد الفتاح أبو العيش الذي كان يستعد للمشاركة في بطولة "كأس الألف شهيد"

ارتفع عدد الرياضيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل خلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة إلى 1014، بينهم لاعبون ومدربون وحكام ومنتسبون إلى اتحاد كرة القدم، وفق مسؤول رياضي فلسطيني.

وارتفعت الحصيلة بعد استشهاد لاعب نادي خدمات جباليا عبد الفتاح أبو العيش، السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية تابعة لشركة خاصة لتوصيل الطلبات بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وفي تصريح للأناضول قال الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي مصطفى صيام إن أبو العيش كان يستعد مع فريقه للمشاركة في بطولة "كأس الألف شهيد" المقرر انطلاقها في 4 سبتمبر المقبل، بتنظيم من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وأضاف صيام أن استشهاد أبو العيش يأتي في ظل "استهدافات إسرائيلية متواصلة بحق الرياضة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن 1014 رياضيا قتلتهم إسرائيل خلال الإبادة الجماعية في غزة، بينهم لاعبون ومدربون وحكام ومنتسبون إلى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وأوضح أن الاستهداف الإسرائيلي طال أيضا البنية التحتية الرياضية في قطاع غزة، حيث دمرت القوات الإسرائيلية ملاعب وأندية وصالات وأكاديميات رياضية، وجرفت عددا من الملاعب والمنشآت.

وأشار إلى أن الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالمنشآت وضعت الحركة الرياضية الفلسطينية أمام تحديات وصفها بـ"الوجودية".

** لاعب خدمات جباليا

وينشط أبو العيش مع نادي خدمات جباليا في دوري الدرجة الأولى الفلسطيني، وسبق أن لعب لفترة قصيرة مع نادي أهلي بيت حانون، وكان يشغل مركز الدفاع.

وشيع جثمانه في مدينة غزة، الأحد، بمشاركة رياضيين وجماهير فلسطينية، فيما نعاه نادي خدمات جباليا ووصفه بأنه من المواهب الصاعدة في محافظة شمال غزة.

ولم تقتصر خسائر الحركة الرياضية الفلسطينية على قطاع غزة، إذ قال صيام إن رياضيين استشهدوا أيضا في الضفة الغربية المحتلة، فيما تعرض لاعبون ومدربون وإداريون للاعتقال.

** دمار واسع

وبحسب الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي، دمرت إسرائيل أكثر من 50 ناديا رياضيا من أصل 56 في محافظات قطاع غزة، ونحو 20 ملعبا خماسيا أنشأها اتحاد كرة القدم بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويأتي استشهاد أبو العيش في وقت تستعد فيه المؤسسات الرياضية الفلسطينية لاستئناف عدد من الأنشطة والمسابقات، رغم الدمار الواسع الذي أصاب المنشآت الرياضية ونقص الإمكانات في قطاع غزة.

وفي مطلع مارس الماضي، بدأت أولى خطوات استعادة النشاط الرياضي في غزة بتنظيم أول بطولة رسمية لخماسيات كرة القدم، احتضنتها 3 ملاعب فقط نجت من التدمير.

وتواجه جهود إحياء النشاط الرياضي تحديات كبيرة جراء الخسائر التي طالت المنشآت والكوادر.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل، بدعم أمريكي، الإبادة الجماعية في غزة، التي أسفرت عن أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل خروقاتها للاتفاق عبر قصف يومي أسفر عن استشهاد ألف و320 فلسطينيا وإصابة 4 آلاف و385 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع.