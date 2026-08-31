رئيس الوزراء الهندي يتعهد بتوسيع العلاقات التجارية مع إيران

قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الاثنين، إنه أكد للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التزامه بـ«تعزيز علاقات الصداقة طويلة الأمد بين الهند وإيران في مختلف المجالات».

وأضاف مودي، خلال لقائهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان، أن الهند وإيران «تسعيان خلال الفترة المقبلة إلى توسيع نطاق التبادل التجاري وتنويعه».

وأشار مودي، في منشور على منصة «إكس»، إلى أنه ناقش مع الرئيس الإيراني أيضًا «الأوضاع الراهنة في المنطقة»، مؤكدًا أن «الهند تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم».

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي، أن إيران التزمت بالتعهدات التي قبلتها في إطار الاتفاقات، فيما لم يفِ الجانب الأمريكي بالتزاماته.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، أضاف بزشكيان: «ما زلنا نسعى إلى تحقيق مسار الاتفاق والتفاهم، ونعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتنا، ولا في مصلحة المنطقة، ولا يخدم مصالح البشرية».

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن «الهند تمتلك قدرات مهمة يمكن أن تسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

وتوجه الرئيس الإيراني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك، للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، بأن بزشكيان سيلقي كلمة أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة وكبار مسئولي الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة.

ويشارك بزشكيان في مراسم الافتتاح الرسمي للدورة السادسة لألعاب البدو العالمية 2026.

ومن المقرر أن تبدأ القمة الـ26 لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون (إس سي أو) اليوم الاثنين، وتختتم أعمالها غدا الثلاثاء، في مدينة بيشكيك القرغيزية، حيث تتولى قيرغيزستان الرئاسة الدورية للمنظمة لعام 2026.

وتعقد القمة تحت شعار «25 عامًا على منظمة شنغهاي للتعاون: معًا من أجل السلام والتنمية والازدهار المستدام».