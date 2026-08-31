مثول تسعة مشتبه بهم أمام محكمة على خلفية حادث انقلاب عبارة قبالة شمال قبرص

مثل قبطان عبارة وسبعة أفراد من طاقمها ، كانت قد انقلبت قبالة ساحل شمال قبرص مطلع الأسبوع، أمام المحكمة اليوم الاثنين بجانب مدير الشركة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في شمال قبرص " بي ار تي" .

ويواجه المشتبه بهم، وجميعهم محتجزون، تهم " التسبب في الوفاة من خلال الإهمال وعدم اللامبالاة " في أعقاب وفاة ثمانية أشخاص أمس الأحد. وتُنظر القضية في محكمة كيرينيا الجزئية.

وقال القاضي هازال هاشمولا إنه تم استدعاء 16 شخصا للإدلاء بشهادتهم في المحكمة.

وكانت العبارة في طريقها من مدينة كيرينيا بشمال قبرص إلى مدينة مرسين بجنوب تركيا. وكان على متنها 267 شخصا، بينهم 259 راكبا وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد.

وبعد فترة قصيرة من مغادرتها، دخلت المياه العبارة وانقلبت. وذكرت صحيفة قبرص بوست أن نائب مفوض الشرطة محمد ماناس قال إن العبارة، التي تشغلها شركة فيلو دي دينيزجيليك، تعرضت لقطع في جانبها الأيسر وانقلبت عقب دخول المياه.

وتم إنقاذ 239 شخصا حتى الآن، وتوفى ثمانية أشخاص، في حين يتواصل البحث عن آخرين.