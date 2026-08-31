قطر تدعو إلى وقف فوري لكل الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ، ودولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيّرة، وتعتبرها انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم لاثنين، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدّدت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكل الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وجدّدت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

وتبادلت إيران والولايات المتحدة الهجمات للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، في مواجهة تهدد بإشعال الصراع مجددًا بعد أسابيع من الهدوء العسكري النسبي.

وأطلقت إيران صواريخ باتجاه أهداف عسكرية أمريكية في الأردن، ردًا على ضربة أمريكية استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ الإيرانية.

وقالت واشنطن إنها كانت تستعد لإطلاق ألغام بحرية في مضيق هرمز، وهو ممر الشحن الحيوي الذي أصبح محور التوترات الإقليمية والجهود الدبلوماسية.