• النائب عن حزب "التجمع الوطني" جان فيليب تانغي توعد بفرض غرامات مالية على المحجبات حال فوز حزبه بانتخابات الرئاسة عام 2027..

قال النائب الفرنسي عن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جان فيليب تانغي، إن حزبه سيفرض غرامات مالية على النساء اللواتي يرتدين الحجاب، حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2027.

وأضاف في تصريحات، الاثنين، لقناة "بي إف إم تي في"، أن الحزب يعتزم فرض غرامات على مرتديات الحجاب في حال فوز مرشحته مارين لوبان بالانتخابات.

وأشار تانغي إلى أنه أمضى طفولته في إحدى ضواحي باريس، زاعما أن ملامح الشوارع التي نشأ فيها تغيرت مع مرور الوقت، مستهدفا في حديثه النساء المحجبات.

وأعرب النائب اليميني المتطرف عن انزعاجه من زيادة عدد المحجبات في فرنسا، مدعيا أن الأمر "خرج عن السيطرة"، وأردف: "سنكافح بالتأكيد الأيديولوجية الإسلامية".

وأثارت تصريحات تانغي ردود فعل منتقدة، ولا سيما من سياسيين من أقصى اليسار.

ويأتي ذلك في وقت يدرج فيه حزب "التجمع الوطني" حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ضمن وعوده الانتخابية.

ولا يحق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تولى الرئاسة لولايتين متتاليتين، الترشح في انتخابات العام المقبل.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل 2027، والثانية في 2 مايو من العام نفسه.

وتطبق فرنسا حظرا على ارتداء الحجاب بالنسبة لموظفي القطاع العام، كما وسعت نطاق الحظر منذ 2004 ليشمل طالبات المدارس الحكومية بما في ذلك المرحلتين الابتدائية والثانوية.