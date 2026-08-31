ترامب: قيادة إيران تعيش بحالة من التخبط الشامل والعجز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «إيران دولة منهارة؛ تعيش بحالة من التخبط الشامل والعجز، وأصبحت بدون قوات بحرية وجوية، فضلًا عن أن عملتها بلا قيمة».

وأضاف في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الاثنين، أن «إيران لا تدفع رواتب لجنودها أو شرطتها، فيما وصل التضخم بالبلاد إلى 300%».

وأشار إلى أن «القيادة الإيرانية في حالة فوضى عارمة، وغير قادرة على تمثيل البلاد تمثيلًا صحيحًا»، معقبًا: «كل ما تملكه هو أخبار كاذبة من الولايات المتحدة، واستعداد لقتل المتظاهرين، وسلسلة من الأكاذيب»، بحسب تعبيره.

وتبادلت إيران والولايات المتحدة الهجمات للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، في مواجهة تهدد بإشعال الصراع مجددًا بعد أسابيع من الهدوء العسكري النسبي.

وأطلقت إيران صواريخ باتجاه أهداف عسكرية أمريكية في الأردن، ردًا على ضربة أمريكية استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ الإيرانية.

وقالت واشنطن إنها كانت تستعد لإطلاق ألغام بحرية في مضيق هرمز، وهو ممر الشحن الحيوي الذي أصبح محور التوترات الإقليمية والجهود الدبلوماسية.