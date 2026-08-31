تُقام اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر صلاة الجنازة على الفنان محمد التاجي من مسجد الثورة بمنطقة صلاح سالم، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر ناهز 72 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة، بعد أن كان يتواجد خلال الأيام الماضية داخل أحد المستشفيات لإجراء جراحة في البطن.

وولد الفنان محمد التاجي في 28 أبريل 1954، وينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فهو حفيد الفنان الراحل عبدالوارث عسر، وقدم خلال مشواره الفني العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون والمسرح، وشارك في عشرات الأعمال الفنية التي تنوعت بين الدراما والكوميديا.

ومن أبرز أعماله التلفزيونية «حدائق الشيطان»، و«البشاير»، و«ولاد تسعة»، و«أبو هيبة في جبل الحلال»، و«أبو ضحكة جنان»، و«فلانتينو»، و«ملوك الجدعنة»، و«الزنكلوني»، و«يونس ولد فضة»، و«لعبة نيوتن»، إلى جانب مجموعة أخرى من الأعمال الدرامية.

وشارك محمد التاجي، أيضًا في عدد من الأفلام السينمائية، من بينها «المطارد» و«عفريت النهار»، كما قدم عددًا من الأعمال المسرحية، من أبرزها مسرحية «المتزوجون».

وكان مسلسل «العتاولة» آخر أعمال الفنان محمد التاجي، ليكون آخر محطاته الفنية قبل رحيله.