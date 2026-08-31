أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في تقرير اليوم، حالة الرايات على شواطئ المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لحالة البحر وحرصا على سلامة المواطنين ورواد الشواطئ.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الصادر في التاسعة صباحا، أن الراية الصفراء مرفوعة على جميع شواطئ القطاع الشرقي، إلى جانب شاطئ بحري المميز بحي الجمرك، مع وجود أمواج تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة، بما يستوجب توخي الحذر والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

وفي المقابل، رفعت شواطئ ستانلي والسلسلة وباقي شواطئ حي الجمرك الراية الحمراء، بسبب ارتفاع أمواج البحر، مع السماح بالجلوس على الرمال فقط ومنع السباحة حفاظا على سلامة الرواد.

كما رفعت جميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي الراية الحمراء، نتيجة ارتفاع الأمواج، لتصبح السباحة ممنوعة نهائيا، بينما تظل الشواطئ مفتوحة للجلوس على الرمال فقط.

وسجلت نسبة الإشغال بشواطئ القطاعين الشرقي والغربي نحو 10% في التاسعة صباحا.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن لون الراية يخضع لتقييم حالة البحر من جانب رجال الإنقاذ، وقد يتغير على مدار اليوم وفقا للتغيرات في الأمواج والرياح، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم المخاطرة بالنزول إلى البحر عند رفع الراية الحمراء.

وشددت الإدارة على أن سلامة رواد الشواطئ تأتي في المقام الأول، داعية المواطنين إلى الاستمتاع بشواطئ الإسكندرية مع الالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ.