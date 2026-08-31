محمد عادل «دولا» يفسخ تعاقده مع الزمالك بسبب أزمة المستحقات

فسخ محمد عادل «دولا»، لاعب فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، تعاقده مع النادي رسميًا، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية في الموعد المحدد وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين، ليصبح اللاعب خارج صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد عادل قد تقدم في وقت سابق بشكوى رسمية ضد الزمالك للمطالبة بمستحقاته المالية، قبل أن تتصاعد الأزمة خلال الأيام الماضية وتنتهي بفسخ التعاقد بين الطرفين.

وجاء رحيل «دولا» في توقيت صعب للزمالك، خاصة مع غلق باب القيد وعدم إمكانية تعويض اللاعب في الوقت الحالي، ما يمثل خسارة لأحد عناصر الفريق.

وشهدت الأيام الماضية محاولات من بعض الأطراف للتدخل والتواصل مع إدارة الزمالك، بهدف احتواء الأزمة وإقناع اللاعب بالاستمرار، إلا أن هذه المساعي لم تنجح في إنهاء الخلاف، ليتمسك محمد عادل بموقفه وينهي علاقته بالنادي.

ويحق لمحمد عادل الحصول على مستحقاته كاملة عن الموسم الجديد، وفقًا لموقفه القانوني بعد فسخ التعاقد بسبب عدم التزام النادي بالموعد المتفق عليه لسداد مستحقاته.