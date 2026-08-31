مجلس التعاون الخليجي: نحمل إيران المسئولية الكاملة عن تداعيات اعتداءاتها

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة، مؤكدا أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وأمنها واستقرارها، وتهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد في بيان، صباح الاثنين، أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحدًا إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة وقف إيران الفوري لهذه الاعتداءات والأعمال العدائية، وتحميلها المسئولية الكاملة عن تداعياتها والتي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة.

وفي وقت سابق، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن ‌بيان صادر عن الجيش قوله إنه شن هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات ⁠في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وأضاف الجيش أن الهجوم استهدف مواقع تتواجد فيها القوات الأمريكية وطائرات الهليكوبتر في القاعدة.

وذكر أن الهجوم جاء ردا على مقتل ‌أفراد ⁠من الحرس الثوري الإيراني ومدنيين إيرانيين إثر هجوم أمريكي على جزيرة لارك.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ «عارٍ من الصحة».

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، إنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، إن طرأت، بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.