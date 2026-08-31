إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

أصيب 5 أشخاص من محافظة البحيرة بإصابات متفرقة في الجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، ودون وقوع أي وفيات.

وكانت غرفة عمليات النجدة بسوهاج قد تلقت إشعارًا يفيد بوقوع حادث مروري بالقرب من كافتيريا "جمال عضامي" على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنيّة والتنفيذيّة إلى موقع البلاغ، مترافقين بصحبة سيارتي إسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية الفورية.

وبالفحص والمعاينة، تبين إصابة كل من:

محمد عبد الونيس، 57 عامًا، جرح في الجبهة، وشريف عبد الونيس، 36 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وضيف محمد أبوضيف، 32 عامًا، جرح في الجبهة، والسيد أبوضيف، 26 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، شريف ضيف أبوضيف، 12 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما قامت القوات الأمنية بدفع الحركة المرورية وتأمين الطريق، ودون أن يسفر الحادث عن أي توقف أو تعطيل لحركة السير.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.