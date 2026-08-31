هجوم بالدرونز يستهدف مركز للخدمات اللوجستية في يكاترينبورج بروسيا

قال حاكم منطقة روسية، اليوم الاثنين، إن مركزا للخدمات اللوجستية في مدينة يكاترينبورج تعرض لهجوم بطائرات بدون طيار (درونز).
وأضاف أن الدرونز والحطام أصابا أبنية سكنية ومركزا للخدمات اللوجستية، دون أن يحدد هدف الهجوم.
وتابع أنه لم تقع أي إصابات، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس بلدية بيلجورود الروسية، ألكسندر شوفاييف، على تطبيق تليجرام إن هجوما صاروخيا على المدينة القريبة من الحدود الروسية مع أوكرانيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين.
وأضاف أن الوفيات التي وقعت أمس الأحد جاءت في أعقاب ضربة أوكرانية استهدفت منشأة تجارية، وتسبب الهجوم أيضا في اندلاع حرائق في سبعة مستودعات بالمدينة.
وقالت شركة أوزون الروسية للتجارة الإلكترونية على تيليجرام إن مركزا للخدمات اللوجستية ومنشأة لفرز البضائع في بيلجورود تعرضا أيضا لهجوم، مما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة أشخاص.
وأشارت رويترز إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان شوفاييف وشركة أوزون يشيران إلى نفس المنشآت.