هجوم بالدرونز يستهدف مركز للخدمات اللوجستية في يكاترينبورج بروسيا

قال حاكم منطقة ‌روسية، اليوم الاثنين، ​إن ​مركزا للخدمات اللوجستية ⁠في ​مدينة يكاترينبورج ​تعرض لهجوم بطائرات بدون طيار (درونز).

وأضاف أن الدرونز والحطام أصابا ‌أبنية ⁠سكنية ومركزا للخدمات اللوجستية، دون ​أن ​يحدد ⁠هدف الهجوم.

وتابع ​أنه لم ​تقع ⁠أي إصابات، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس بلدية بيلجورود الروسية، ألكسندر شوفاييف، على تطبيق ​تليجرام إن هجوما صاروخيا على المدينة القريبة من ‌الحدود الروسية مع أوكرانيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين.

وأضاف أن الوفيات التي وقعت ​أمس الأحد جاءت في أعقاب ضربة ​أوكرانية استهدفت منشأة تجارية، وتسبب الهجوم أيضا في ⁠اندلاع حرائق في سبعة مستودعات بالمدينة.

وقالت ​شركة أوزون الروسية للتجارة الإلكترونية على تيليجرام ​إن مركزا للخدمات اللوجستية ومنشأة لفرز البضائع في بيلجورود تعرضا أيضا لهجوم، مما أدى إلى اندلاع ​حريق وإصابة أشخاص.

وأشارت رويترز إلى أنه لم يتضح بعد ما ​إذا كان شوفاييف وشركة أوزون يشيران إلى نفس المنشآت.