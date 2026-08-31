كييف تعلن إسقاط 96 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 96 من أصل 121 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ موجه جو-جو من طراز كيه إتش-59/69 تم إطلاقه من المجال الجوي فوق البحر الأسود، بالإضافة إلى 121 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق كورسك وميليروفو وأوريول وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار البيان، إلى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 96 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة في شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا.

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و488 ألفا و200 فرد، من بينهم 1600 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12316 دبابة، و25255 مركبة قتالية مدرعة، و48883 نظام مدفعية، و2079 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1597 من أنظمة الدفاع الجوي.

ولفت البيان، إلى تدمير 440 طائرة حربية، و354 مروحية، و490402 طائرة مسيرة، و5060 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و141920 من المركبات وخزانات الوقود، و4612 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.