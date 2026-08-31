قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا وتداهم منازل في ميثلون

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا وسط اندلاع مواجهات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية القول، "إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدد من الآليات العسكرية، ولاحقت شبان في حي /المدارس/، وأطلقت قنابل صوتية دون التبليغ عن إصابات".

ومن ناحية أخرى، ذكرت (وفا)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية "داهمت، فجر اليوم الاثنين، عددا من منازل المواطنين خلال اقتحامها بلدة ميثلون، جنوب جنين".

ونقلت عن مصادر محلية القول، إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين".