أكثر من 15 مفقودا وإجلاء العشرات بعد فيضان في ولاية أريزونا الأمريكية

تواصل فرق الإنقاذ في ولاية أريزونا الأمريكية، البحث عن أكثر من 15 شخصا فُقدوا إثر فيضان مفاجئ اجتاح مناطق في متنزه جراند كانيون الوطني، وفق ما أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية.

وأظهرت تسجيلات التقطها متنزهون تدفق كميات كبيرة من المياه الموحلة بمحاذاة أحد المسارات وتحت جسور للمشاة، فيما جرفت السيول جذوع أشجار ومخلفات أخرى، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الفيضانات ضربت منطقتي برايت آنجل كانيون وفانتوم رانش بوم السبت، موضحة أنها تعمل بالتنسيق مع سلطات ولاية أريزونا على إجلاء الموجودين في المنطقة المتضررة والتحقق من سلامتهم.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق فقدان نحو 20 شخصا، قبل تحديث الحصيلة إلى أكثر من 15 مفقودا.

وبحسب الهيئة، بدأ السيل الجارف نحو الساعة 14:30 السبت نتيجة أمطار غزيرة هطلت على هضبة كايباب. وتم إجلاء 62 شخصا حتى صباح الأحد، من دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وحذرت السلطات من احتمال هطول مزيد من الأمطار وهبوب عواصف رعدية حتى الاثنين، ما قد يتسبب في "فيضانات مفاجئة إضافية".

كما تسببت الفيضانات في تدمير خط رئيسي لنقل المياه إلى متنزه جراند كانيون، ما دفع السلطات إلى فرض قيود على استخدام المياه في أكثر المناطق ارتيادا، إلى جانب حظر إشعال الأخشاب والفحم.

ومن المقرر إغلاق بعض أماكن الإقامة الليلية، فيما سيبقى المتنزه مفتوحا أمام الزوار خلال النهار.